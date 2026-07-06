Teheran i cori della piazza pro-Khamenei | Morte a Trump e Bibi

Non ci sono solamente gli striscioni che invocano la morte di Donald Trump. Nel secondo giorno di cerimonie funebri per l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei e degli altri 4 membri della famiglia nei raid americani del 28 febbraio, a Teheran anche la folla scandisce i cori «uccidete Trump» e «uccidete Bibi», riferiti al presidente americano e al premier israeliano Netanyahu. Sostenuta dall'intervento di uno degli oratori, il poeta Mohammad Rasouli, la marea umana riunita per l'addio all'ex Guida Suprema plaude alla domanda anti-tycoon: «Come mai l'uomo più bastardo del mondo è ancora vivo?». Seguono nuove minacce al presidente americano via altoparlante: «Il mondo non è più un buon posto per Trump». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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'Killer' Khamenei On The Run Exiled Prince Sparks Deadly Uprising In Iran | Shah To 'Return' | 4K

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Jackson Hinkle che guida la folla a Teheran, Iran con cori Abbasso gli USA reddit

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