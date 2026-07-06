Tbap interviene sui territori per ricostruire le città

Da quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo intervento di The Blossom Avenue Partners (Tbap) mira a ricostruire le città coinvolgendo non solo l’architettura, ma anche processi che collegano città, economia e trasformazioni territoriali. Lo studio, fondato a Milano e ora attivo anche a New York, Barcellona e Lima, si dedica a progetti che integrano aspetti urbanistici e sociali. La loro attività si concentra sulla relazione tra sviluppo urbano e dinamiche economiche.

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NON SOLO architettura, ma attivazione di processi che mettono in relazione città, economia e trasformazioni territoriali. È dentro questa soglia che si colloca il lavoro di The Blossom Avenue Partners (Tbap), studio fondato a Milano da Marco Facchinetti e oggi presente anche a New York, Barcellona e Lima. Una traiettoria che racconta un cambiamento più ampio: quello di una progettazione che non si limita più a disegnare edifici, ma che si misura con sistemi complessi fatti di infrastrutture, investimenti, procedure e geografie urbane in continua trasformazione. In questo contesto, il progetto non è mai solo un oggetto finito. È piuttosto un processo che si costruisce nel tempo, attraversando fasi diverse: analisi, confronto con i vincoli, dialogo con gli attori coinvolti, definizione delle condizioni di fattibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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