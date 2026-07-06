Gli invitati al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce hanno ricevuto regali di lusso, tra cui orologi e borse di alta gamma. La coppia ha organizzato una serata speciale, trasformando la celebrazione in un evento esclusivo con premi di valore. Due partecipanti hanno confermato a Today che l’atmosfera è stata caratterizzata da un’attenzione particolare ai dettagli e da regali di alto livello. La festa si è distinta per l’uso di oggetti di lusso distribuiti tra gli ospiti.

La coppia più seguita al mondo non si è limitata a organizzare un ricevimento di nozze: ha trasformato la celebrazione in una vera e propria serata-evento con tanto di lussuosi premi in palio, come raccontano due invitati a Today. Secondo le indiscrezioni, durante la serata gli ospiti sono stati invitati a partecipare a dei giochi con i quali si potevano vincere biglietti da inserire in un'estrazione a premi: tra questi, si dice, ci fossero borse firmate e perfino degli orologi Cartier. Tuttavia, il premio che più ha colpito i numerosi invitati - si ipotizza all'incirca mille - è stato un rombante veicolo d'epoca: una Chevrolet Chevelle del 1970 con la targa personalizzata JUST&T MRD. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Taylor Swift e Travis Kelce, orologi e borse di lusso per gli invitati al loro matrimonio

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Taylor Swift & Travis Kelce Net Worth Evolution 2010–2026

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