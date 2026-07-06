Taiwan festa per il compleanno della prima panda nata sull' isola | il video

Da lapresse.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Yuanzai, la prima panda nata a Taiwan, ha compiuto 13 anni lunedì. Lo zoo di Taipei ha preparato una torta a tema Coppa del Mondo per l’occasione, che l’animale ha fatto cadere a terra. La scena è stata ripresa in un video pubblicato sui social. La festa ha attirato visitatori e appassionati, che hanno assistito alla celebrazione dell’animale. Nessun altro evento o intervento ufficiale è stato segnalato.

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Yuanzai, la prima panda nata a Taiwan, ha festeggiato lunedì il suo tredicesimo compleanno con una torta a tema Coppa del Mondo. Lo zoo di Taipei ha realizzato un dolce che l’esemplare ha subito fatto cadere a terra. Il video diffuso dalla struttura mostra Yuanzai proprio mentre fa a pezzi la torta, per poi rotolarsi in una scatola di trucioli di legno e sedersi felice su un’altalena. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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