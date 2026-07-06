Taiwan festa per il compleanno della prima panda nata sull' isola | il video

Notizia in breve

Yuanzai, la prima panda nata a Taiwan, ha compiuto 13 anni lunedì. Lo zoo di Taipei ha preparato una torta a tema Coppa del Mondo per l’occasione, che l’animale ha fatto cadere a terra. La scena è stata ripresa in un video pubblicato sui social. La festa ha attirato visitatori e appassionati, che hanno assistito alla celebrazione dell’animale. Nessun altro evento o intervento ufficiale è stato segnalato.