A dieci giorni dalla strage di Casalotti, il sospettato, un uomo di 43 anni, non è stato ancora trovato. Le forze dell’ordine stanno cercando un possibile fuggitivo vestito da donna, e si concentrano su una ricerca porta a porta. Intanto, un esponente ha ribadito sospetti su coperture bengalesi legate all’episodio. La dinamica del massacro, che ha coinvolto una bambina e i suoi genitori, rimane avvolta nel mistero.

Un giallo fitto, quello del movente del massacro, e il mistero della fuga blindata del sospettato killer. A dieci giorni dalla terrificante strage di Casalotti, dove una bambina e i suoi genitori sono stati barbaramente fatti a pezzi a colpi di mannaia, il presunto assassino, il quarantatreenne Shahadat Hossain, è ancora un fantasma. Un caso cruento, una mattanza quella dei famiglia di bengalesi, a cui è scampato solo il figlio maggiore della coppia e su cui, denuncia una parte della politica e dell’opinione pubblica, sta calando un preoccupante silenzio mediatico. Strage di Casalotti, il presunto killer è ancora un fantasma. Un silenzio assordante a cui fanno eco una serie di interrogativi inquietanti e ancora senza risposta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Strage di Casalotti, Adinolfi insiste sulle coperture bengalesi e lancia la caccia all’uomo “porta a porta”: forse è fuggito vestito da donna

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Strage di Casalotti, il presunto killer non è un immigrato qualunque: sulla caccia all’uomo cala l’ombra delle coperture politiche per la fugaDopo la strage di Casalotti, la polizia continua la caccia all’uomo per arrestare Shahadat Hossain.

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