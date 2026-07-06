Stati Uniti-Belgio | le quote migliori secondo la nostra intelligenza artificiale

Da gazzetta.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una tempesta di fulmini ha interrotto la partita tra Messico e Inghilterra, che si sta giocando in diretta. Nel calcio, l’attenzione si concentra sulla vittoria di Haaland, che ha segnato due gol decisivi contro la squadra brasiliana. Nel tennis, Sinner ha battuto Mochizuki in tre set e affronterà Struff nei quarti di finale martedì. Nel calcio europeo, l’allenatore di una squadra di club è stato esonerato.

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Haaland è più grande del Brasile! Due supergol puniscono una Seleçao spenta, Ancelotti a casa Sinner, che forza: battuto Mochizuki in tre set. Martedì nei quarti l'azzurro troverà Struff LIVE Alle 3 Messico-Inghilterra: tempesta di fulmini. Il calcio d'inizia slitta di un'ora Scandalo: sospesa la squalifica di Balogun! Il bomber degli Usa in campo col Belgio. Trump: "Grazie Fifa" Brasile-Norvegia, le pagelle: Haaland strepitoso, 9. Endrick, gara da dimenticare, 4,5 Tantissimi bocciati nella squadra di Ancelotti, da Bruno Guimaraes a Gabriel. Sp. L'indiscrezione riportata dal quotidiano sarebbe stata riferita da tre pers. Caso Balogun, il Belgio: "Sbalorditi, è contro le norme illustrate prima del Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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