Sposata con Davide hanno due figli Mattia di 19 anni ed Edoardo di 16 entrambi appassionati di calcio Ama pure il triathlon | sfida e batte il marito

Ramona Ferrari, sposata con Davide e madre di due figli, ha partecipato a una gara di triathlon in cui ha battuto il marito, cicloamatore. I figli hanno 19 e 16 anni e condividono la passione per il calcio. La competizione ha coinvolto anche gare in cui uomini e donne corrono insieme, e in alcune occasioni Ramona ha superato il marito durante le prove.

Ramona Ferrari è sposata con Davide, cicloamatore molto impegnato. Hanno due figli, Mattia di 19 anni ed Edoardo di 16. È chiaro che moglie e marito non possono entrare nelle medesime classifiche, ma ci sono gare in cui uomini e donne gareggiano assieme, con Ramona che il marito l’ha già battuto. "Come ho detto a me piacciono un po’ tutti gli sport, correre, andare in bici e pure nuotare". Quindi, uno più uno più uno fa triathlon? "Già, abbiamo disputato assieme quest’anno il triathlon sprint del Lago di Ledro e ho vinto io, soprattutto sfruttando il tratto finale podistico di 5 chilometri". Quindi agonismo in famiglia? "No, è stato un caso, anche se qualche altro triathlon mi piacerebbe farlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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