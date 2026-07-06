Sport in tv oggi lunedì 6 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Alle 20:45, la partita di calcio tra due squadre di primo piano viene trasmessa in diretta su un canale sportivo. La stessa gara è visibile anche in streaming su una piattaforma online dedicata. Durante la serata, sono in programma anche altri eventi, tra cui una gara di ciclismo e una partita di tennis, trasmesse rispettivamente alle ore 15:00 e alle 19:00.

Primo lunedì di luglio, primo lunedì di sport nel mese: si continua con i grandi eventi dell’estate sportiva 2026, che stanno già riempiendo le colonne della carta stampata e le pagine del web. Ma andiamo a scoprire che cosa, oggi, scatenerà il mondo dello sport tutto. In campo tennistico, tempo di ottavi di finale a Wimbledon, con Jasmine Paolini sul Centre Court e Flavio Cobolli sul Campo 1 a tentare di agguantare i quarti. E in campo vanno anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, per arrivare a loro volta allo stesso punto del torneo di doppio maschile. Chiaramente, poi, altri due grandi eventi caratterizzeranno la giornata: il Tour de... 🔗 Leggi su Oasport.it

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