Spettacolo nella cronosquadre del Tour de France. Vingegaard beffa Ganna

Notizia in breve

La cronosquadre del Tour de France si è conclusa con la vittoria della squadra di Jonas Vingegaard, che ha ottenuto la prima maglia gialla. La prova si è disputata a Barcellona ed è stata vinta grazie alle prestazioni di tutto il team, in particolare di Davide Piganzoli, che ha contribuito significativamente alla vittoria. La gara ha visto anche la performance di Ganna, che non è riuscito a prevalere sulla squadra di Vingegaard.