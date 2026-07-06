Spettacolo nella cronosquadre del Tour de France Vingegaard beffa Ganna
La cronosquadre del Tour de France si è conclusa con la vittoria della squadra di Jonas Vingegaard, che ha ottenuto la prima maglia gialla. La prova si è disputata a Barcellona ed è stata vinta grazie alle prestazioni di tutto il team, in particolare di Davide Piganzoli, che ha contribuito significativamente alla vittoria. La gara ha visto anche la performance di Ganna, che non è riuscito a prevalere sulla squadra di Vingegaard.
Nuovo appuntamento con Bike Today con ospite Gian Luca Giardini. Iniziato oggi il Tour de France con la bellissima cronometro a squadre di Barcellona. A vincere la Visma Lease a Bike di Jonas Vingegaard: aiutato da un Davide Piganzoli strepitoso il danese va a prendersi la prima Maglia Gialla di questa Grande Boucle. Beffa in casa Italia: il secondo posto è infatti di Filippo Ganna che ha sognato per lunghi tratti la leadership della classifica generale. Terza la UAE Team Emirates – XRG di Tadej Pogacar: finale super per lo sloveno, squadra che non lo ha supportato al meglio. Più dietro Ayuso ed Evenepoel. Domani ancora spettacolo sempre a Barcellona. 🔗 Leggi su Oasport.it
Spettacolo nella cronosquadre del Tour de France. Vingegaard beffa Ganna
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