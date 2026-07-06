Spal giorni chiave tra vendita e ripescaggio Passaggio a Portelli attesa solo l’ufficialità

Da sport.quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si apre una settimana decisiva per il futuro della Spal, che nei giorni scorsi ha completato il passaggio di proprietà da una società argentina a Joseph Portelli. La vendita è stata formalizzata a Roma e l’ufficialità è attesa nei prossimi giorni. La società è ora in attesa di ricevere le approvazioni ufficiali per il trasferimento. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali riguardo alla nuova gestione o ai progetti futuri.

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Si apre oggi una settimana chiave per il futuro della Spal, che nei giorni scorsi a Roma è passata di fatto dalle mani della proprietà argentina a quelle di Joseph Portelli. Le parti però sono rimaste nella Capitale per sbrigare le ultime pratiche formali e definire nei dettagli la compravendita dell’Ars et Labor. Se non ci saranno intoppi – che al momento non sono all’orizzonte – il comunicato ufficiale che decreterà l’addio del tandem Molinari-Marengo per dare il via alla Spal in salsa maltese dovrebbe arrivare giovedì, nel corso di una giornata che si profila determinante anche e soprattutto su un altro fronte. Il 9 luglio nella nostra città si svolgerà infatti l’asta per l’aggiudicazione del marchio, col Comune di Ferrara in prima fila per assicurarsi l’ovetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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