Il derby tra Spagna e Portogallo ha radici storiche che risalgono a oltre cinque secoli fa. Cristoforo Colombo, originario di Genova, cercò finanziamenti dai sovrani portoghesi prima di intraprendere il suo viaggio verso le Indie. La rivalità tra i due paesi si è evoluta nel corso dei secoli, passando anche attraverso figure come Brahim Diaz, che ha cambiato nazionalità. La storia di questa competizione sportiva e culturale si intreccia con eventi storici e personaggi che hanno segnato il passato di entrambe le nazioni.

Cristoforo Colombo ha cambiato nazionale, come Brahim Diaz. Era genovese ma, quando si mise in testa l’idea di andare nelle Indie facendo il giro largo verso Ovest, provò a farsi finanziare dai reali portoghesi. Quando in Portogallo cortesemente rifiutarono, si rivolse alla Spagna. Affare fatto. Colombo prese la Nina, la Pinta e la Santa Maria e prese il largo. Due mesi dopo, toccò terra ma quelle non erano le Indie: aveva scoperto l’America. Onore a lui e agli spagnoli che si erano fidati. La partita di oggi a Dallas tiene tutto insieme: è Spagna contro Portogallo, la partita di Colombo, di Infantino e di tutti noi, perché senza quel vecchio derby delle caravelle non avremmo un continente in cui giocare il Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spagna-Portogallo da Colombo a Ronaldo: storia di un derby lungo cinque secoli

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