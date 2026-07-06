Alle 23 di ieri sera sono iniziati i lavori di sostituzione del ponte ferroviario a Firenze. La prima fase durerà fino alle 4 di venerdì 10 luglio, coinvolgendo la chiusura temporanea di alcune linee ferroviarie. Durante questo periodo, la circolazione dei treni subirà modifiche, con variazioni di orari e percorsi. La seconda fase dei lavori è prevista successivamente, senza dettagli specifici sul calendario.

AGI – Sono iniziate alle 23 di ieri sera i lavori della prima fase della sostituzione di Ponte al Pino a Firenze che termineranno alle ore 4 di venerdì 10 luglio. I lavori comportano modifiche alla circolazione ferroviaria, già comunicate da tempo e inserite sui sistemi di vendita delle imprese di trasporto. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sta proseguendo, infatti, con gli interventi per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale " Ponte al Pino ", nel nodo ferroviario di Firenze. Le attività richiedono due distinte finestre di interruzione della circolazione ferroviaria, necessarie per consentire la rimozione dell'impalcato esistente e, successivamente, il varo della nuova struttura. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sostituzione 'Ponte al Pino', le due fasi e come cambia la circolazione dei treni

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Chiusura di Ponte al Pino per RFI: modifiche alla circolazione per sostituzione cavalcaferrovia

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