Durante gli ottavi di finale contro il Brasile, il giocatore norvegese ha avuto una prestazione sotto tono. Nonostante la squadra sia riuscita a passare il turno, Sorloth non è riuscito a incidere con occasioni chiare o azioni decisive. La sua partita è stata caratterizzata da alcune imprecisioni e poche opportunità create, senza riuscire a mettere in difficoltà la difesa avversaria. La sua prova ha attirato l’attenzione come uno degli aspetti meno positivi della vittoria della Norvegia.

di Luca Fioretti Sorloth sotto la lente d’ingrandimento dopo l’opaca prova al Mondiale: come è andata la sua partita negli ottavi contro il Brasile. La clamorosa impresa della nazionale scandinava al Mondiale continua a far discutere, ma non tutti gli elementi hanno brillato. Al centro delle attenzioni degli osservatori juventini c’era ovviamente Sorloth, finito sul taccuino della Continassa per rinforzare il reparto avanzato. L’attaccante classe 1995 ha vissuto una serata decisamente storta, faticando a trovare la giusta collocazione e a dialogare con i compagni. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Il gigante nordico ha disputato solo un tempo, uscendo all’intervallo al posto di Bobb, un avvicendamento che ha radicalmente cambiato il volto offensivo dei suoi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sorloth stecca nonostante il passaggio del turno della Norvegia: come è andata contro il Brasile

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