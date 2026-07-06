Sony cambia le regole | la prossima PlayStation non vuole più vivere solo in salotto

Notizia in breve

Sony ha annunciato che la prossima PlayStation non sarà più solo una console da salotto; l'azienda sta sviluppando una piattaforma che va oltre questa concezione. La nuova console potrebbe offrire funzionalità che consentono di utilizzarla anche in modo diverso rispetto alle generazioni precedenti, andando oltre l'idea di un dispositivo esclusivamente collegato alla TV di casa. Nessuna data di uscita è stata comunicata.