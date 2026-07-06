Sony cambia le regole | la prossima PlayStation non vuole più vivere solo in salotto
Sony ha annunciato che la prossima PlayStation non sarà più solo una console da salotto; l'azienda sta sviluppando una piattaforma che va oltre questa concezione. La nuova console potrebbe offrire funzionalità che consentono di utilizzarla anche in modo diverso rispetto alle generazioni precedenti, andando oltre l'idea di un dispositivo esclusivamente collegato alla TV di casa. Nessuna data di uscita è stata comunicata.
La prossima generazione PlayStation potrebbe essere molto diversa da come molti giocatori la immaginano. Sony non sembra voler costruire una PS6 pensata semplicemente per sfidare il PC sullo stesso terreno, ma una piattaforma capace di superare l’idea tradizionale della console collegata al televisore del salotto. Il messaggio è chiaro: PlayStation non deve più essere percepita soltanto come “la console da TV”. Negli ultimi anni il modo di giocare è cambiato, molti utenti usano monitor personali, scrivanie dedicate, cuffie, speaker, dispositivi portatili e configurazioni sempre più vicine al mondo PC. Sony vuole intercettare questa evoluzione senza rinunciare all’identità console che ha reso forte il marchio. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
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PlayStation Copying Xbox PS6 Light Is Literally a Series S 2.0
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È evidente quanto le persone non capiscano assolutamente nulla dei videogiochi con questa storia di Sony e tutto il digitale reddit
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