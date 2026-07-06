Soleil Sorge, 32 anni, ha annunciato di essere fidanzata durante un’intervista al settimanale Chi. La influencer ha anche parlato dei rapporti con i suoi ex e del ricordo della madre. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o altre informazioni personali. La cantante e influencer ha condiviso alcuni aspetti della sua vita privata, senza approfondimenti sui partner o sui legami passati.

Soleil Sorge, noto personaggio televisivo e influencer, ha recentemente compiuto 32 anni e ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Chi. Durante la chiacchierata, ha condiviso dettagli sulla sua vita privata, rivelando di essere fidanzata e di avere un legame speciale con i suoi ex. La sua assenza dalla televisione e la perdita della madre, avvenuta nel giugno 2025, sono stati temi centrali della sua narrazione. La volta buona non andrà più in onda? Futuro incerto per Caterina Balivo Il fidanzato misterioso di Soleil Sorge. Nel corso dell’intervista, Soleil ha confermato di essere “felicemente innamorata” e ha descritto la sua relazione come qualcosa di privato e duraturo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Soleil Sorge ritrova l’amore: chi è il fidanzato e il ricordo di sua mamma

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I ran away from my masters arranged blind date, but girls started chasing me. short drama

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