Il ct norvegese ha dichiarato che la vittoria contro il Brasile è come una partita a scacchi, sottolineando che Neymar e Vinicius preferiscono non coprire. Mentre a Oslo si festeggia, Solbakken ha aggiunto che se la squadra è al massimo può battere chiunque. Le sue parole sono state pronunciate al Giant Stadium, dove si trovava dopo la partita. La Norvegia si trova in piazza, la notte è già calata.

Mentre a Oslo e dintorni è già notte e la Norvegia è tutta in piazza, il ct Stale Solbakken parla al Giant Stadium con la tipica sincerità scandinava che sembra presunzione, ma è analisi dei fatti: “Se siamo al top possiamo battere tutti. Altrimenti avremmo dei problemi. Questa è stata la più grande serata della storia del nostro calcio. Con il Brasile siamo andati vicinissimo al nostro massimo”. Come non dargli ragione. Il Brasile è il rivale più forte sconfitto dalla Norvegia nel nuovo ciclo che può arrivare chissà dove. Il segreto? Solbakken: “Abbiamo la cultura del gruppo”. Uno dei tanti segreti. “Questo è un gruppo fantastico, i ragazzi amano stare insieme, si allenano bene, si aiutano e si proteggono a vicenda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Solbakken: "Abbiamo vinto la partita a scacchi col Brasile. Neymar e Vinicius non amano coprire, così noi..."

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