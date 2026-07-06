Un padre ha donato una casa in memoria di sua figlia, Silvia Codispoti, alla comunità Aisla. Il gesto è stato spontaneo e mira ad aiutare persone con disabilità e le loro famiglie, molte delle quali non escono più di casa. La famiglia ha dichiarato che l’azione, pur semplice, potrebbe fare la differenza per chi vive questa condizione. La casa sarà destinata a supporto delle persone colpite dalla SLA.

“Con ‘La Casa di Silvia’ abbiamo compiuto un gesto che, per noi, non è costato molto, ma che speriamo possa fare la differenza per tante persone. L'esempio di Silvia può essere d'aiuto alle persone con disabilità e alle loro famiglie, perché molte di loro, purtroppo, non escono più di casa. Una delle ospiti che soggiornerà qui per una settimana, ad esempio, da tempo non usciva di casa, ma è riuscita a raggiungerci. Per lei sarà un'occasione di vacanza, ma soprattutto un'opportunità per tornare a vivere un'esperienza fuori dalle mura domestiche”. Così Giuseppe Codispoti, padre di Silvia, intervenendo a Savona all'inaugurazione di ‘La Casa di Silvia’, primo progetto nazionale di ospitalità accessibile promosso da Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sla, papà di Silvia Codispoti, casa in suo ricordo a comunità Aisla gesto spontaneo

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