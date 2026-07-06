L'inaugurazione di ‘La Casa di Silvia’ è collegata a un percorso di collaborazione iniziato con ‘Lo Scaletto senza Scalini’. Silvia, che ha frequentato quella spiaggia per anni prima di scomparire, ha ispirato questa iniziativa. La struttura mira a offrire vacanze accessibili e inclusive, e rappresenta il risultato di un progetto sviluppato anche grazie all’esperienza condivisa con questa spiaggia.

L'inaugurazione di ‘La Casa di Silvia’ “segna il coronamento di un percorso di collaborazione nato proprio intorno all'esperienza dello’ Scaletto senza Scalini’, grazie a Silvia, che per anni ha frequentato questa spiaggia prima della sua scomparsa. "La Casa di Silvia e Lo Scaletto senza Scalini rappresentano un modo per unire inclusione, serenità e relax, offrendo alle persone la possibilità di vivere il mare e la spiaggia senza barriere”. Lo ha detto Ugo Cappello, presidente della cooperativa sociale L'altro mare, intervenendo a Savona in occasione dell'accoglienza della prima famiglia nella struttura. La Casa di Silvia è un appartamento accessibile e completamente attrezzato, nato per offrire gratuitamente un soggiorno alle persone affette da Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sla, Cappello (L’altro mare), ‘con la Casa di Silvia vacanze accessibili e inclusive’

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Sla, Cappello (Laltro mare), con la Casa di Silvia vacanze accessibili e inclusive

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