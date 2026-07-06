A poche ore dal Palio dell’Assunta, il cavallo della Chiocciola si prepara per la corsa. Il capitano della contrada, con un sorriso teso, commenta che senza la rivale il percorso sembra leggermente più semplice, ma aggiunge che si daranno comunque da fare fino in fondo. L’estrazione a sorte è stata completata, e le strade sono pronte ad accogliere i concorrenti, con il pubblico che già si raduna nel centro storico.

Siena, 6 luglio 2026 – “Senza la rivale è un pochino più facile. Ci proviamo fino in fondo, con tutte le nostre forze”, promette il capitano della Chiocciola Alessandro Maggi che aveva mandato un mangino all’estrazione a sorte. Un commento a caldo, appena compreso che non dovrà guardarsi dall’avversaria. Ma quando si accenna alle voci che nel corso dell’inverno si sono susseguite su possibili strategie, anche nuove, è cauto: “Vediamo il da farsi, vediamo i cavalli. Tante cose”. “Il discorso Tittia? Come ho detto altre volte, l’obiettivo è raggiunto secondo le dichiarazioni del fantino. Il Palio della Chiocciola è un altro”. ESTRAZIONE DELLE CONTRADE PALIO AGOSTO 2026 Gli incroci delle contrade. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Siena.

© Lanazione.it - Siena verso il Palio dell’Assunta, una Carriera per cuori forti. Tittia ha tantissime strade aperte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Estratte le Contrade: verso la Carriera dellAssunta

Notizie e thread social correlati

Siena, attesa per il sorteggio verso il Palio dell’AssuntaDomani alle 19, con il suono dei trombettieri di Palazzo, si svolgerà il sorteggio per il Palio dell’Assunta del 16 agosto 2026.

Siena, vince la ‘nonna’ del Palio: trionfo dell’Aquila con Tittia su DiodoroUna folla di spettatori si è radunata in Piazza del Campo per assistere alla vittoria della contrada dell’Aquila nel Palio di Siena dedicato alla...

Temi più discussi: Siena verso il Palio, la carica dei centouno (cavalli); Siena, Palio di Provenzano 2026: vince la contrada dell'Aquila; Verso il Palio dell’Assunta: domani l’estrazione delle Contrade; Palio 2 luglio 2026, firmate le ordinanze sindacali.

Siena verso il Palio dell’Assunta, una Carriera per cuori forti. Tittia ha tantissime strade aperteMaggi: Ci proveremo fino in fondo. Un quadro sulla carta molto simile a Provenzano per il sardo tedesco. Scompiglio troverà un giubbetto? lanazione.it

Palio Siena: estratte le tre contrade per il 16 agosto. Aquila,Onda e Giraffa si aggiungono a Selva,Chiocciola,Oca,Nicchio,Lupa,Istrice e Torre #ANSA x.com

Rinviato a causa del maltempo: il Palio di Siena si corre il 3 luglioIl Palio della Madonna di Provenzano è stato rimandato a domani, 3 luglio, a causa del maltempo che si è abbattuto su Siena. Negli ultimi anni sono state posticipate 5 Carriere su nove a causa del cam ... corrierefiorentino.corriere.it

Palio di Siena 2026 recommendations…w reddit