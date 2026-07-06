Sicilia costiera | le città e i luoghi sul mare più belli dell’isola

Una luce dorata del pomeriggio colpisce le facciate barocche di un borgo marinaro, trasformando ogni vicolo in un quadro. La scena si svolge sulla costa siciliana, tra le città e i luoghi più belli dell’isola. La luce, quasi vischiosa, avvolge le strutture e il mare, creando un’atmosfera unica. È un momento in cui il tempo sembra fermarsi, tipico di questi angoli di Sicilia.

C’è un momento, in Sicilia, in cui il tempo sembra sospendersi. È quando la luce del pomeriggio — quella luce dorata, quasi vischiosa, che appartiene solo al Mediterraneo — colpisce le facciate barocche di un borgo marinaro e trasforma ogni vicolo in un dipinto. Non è un’illusione: è la Sicilia costiera, quella che si affaccia sul mare con la naturalezza di chi sa di essere, da sempre, il centro del mondo conosciuto. Da Cefalù a Ortigia, da Trapani a Taormina, l’isola dispiega una costa lunga oltre 1.600 chilometri che racconta tremila anni di civiltà, conquiste, sapori e bellezza senza mediazioni. Questo è il viaggio tra i luoghi costieri più straordinari della Sicilia: non una lista, ma una narrazione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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SICILIA Le 10 Spiagge Più Belle del 2026 Sembrano i CARAIBI!

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