Sì risposerei Simon Le Bon

Da ilmanifesto.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Duran Duran si sono esibiti ieri sera a Hyde Park di Londra davanti a un pubblico entusiasta. La band ha ricevuto applausi e standing ovation per tutta la serata, con i fan che li hanno osannati e venerati. La performance ha richiamato l’attenzione sui classici degli anni Ottanta, confermando il legame con quel periodo. Non sono stati annunciati dettagli sul setlist o su eventuali nuove uscite durante il concerto.

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Musica Cosa resterà degli anni 80? Ma i Duran Duran, ovvio. Ancora meglio se quelli visti ieri sera ad Hyde Park a Londra, davanti ad un pubblico che per tutta la serata li ha osannati, amati profondamente, venerati, idolatrati. Musica Cosa resterà degli anni 80? Ma i Duran Duran, ovvio. Ancora meglio se quelli visti ieri sera ad Hyde Park a Londra, davanti ad un pubblico che per tutta la serata li ha osannati, amati profondamente, venerati, idolatrati. Cosa resterà degli anni 80? Ma i Duran Duran, ovvio. Ancora meglio se quelli visti ieri sera ad Hyde Park a Londra, davanti ad un pubblico che per tutta la serata li ha osannati, amati profondamente, venerati, idolatrati. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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