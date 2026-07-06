Sì risposerei Simon Le Bon
I Duran Duran si sono esibiti ieri sera a Hyde Park di Londra davanti a un pubblico entusiasta. La band ha ricevuto applausi e standing ovation per tutta la serata, con i fan che li hanno osannati e venerati. La performance ha richiamato l’attenzione sui classici degli anni Ottanta, confermando il legame con quel periodo. Non sono stati annunciati dettagli sul setlist o su eventuali nuove uscite durante il concerto.
Musica Cosa resterà degli anni 80? Ma i Duran Duran, ovvio. Ancora meglio se quelli visti ieri sera ad Hyde Park a Londra, davanti ad un pubblico che per tutta la serata li ha osannati, amati profondamente, venerati, idolatrati. Musica Cosa resterà degli anni 80? Ma i Duran Duran, ovvio. Ancora meglio se quelli visti ieri sera ad Hyde Park a Londra, davanti ad un pubblico che per tutta la serata li ha osannati, amati profondamente, venerati, idolatrati. Cosa resterà degli anni 80? Ma i Duran Duran, ovvio. Ancora meglio se quelli visti ieri sera ad Hyde Park a Londra, davanti ad un pubblico che per tutta la serata li ha osannati, amati profondamente, venerati, idolatrati. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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