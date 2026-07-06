Sì risposerei Simon Le Bon

Notizia in breve

I Duran Duran si sono esibiti ieri sera a Hyde Park di Londra davanti a un pubblico entusiasta. La band ha ricevuto applausi e standing ovation per tutta la serata, con i fan che li hanno osannati e venerati. La performance ha richiamato l’attenzione sui classici degli anni Ottanta, confermando il legame con quel periodo. Non sono stati annunciati dettagli sul setlist o su eventuali nuove uscite durante il concerto.