Dopo 101 gare giocate nelle 8 categorie al via e quasi 500 giocatori, si è chiusa l’edizione 2026 del " Palio dei Rioni " di Spilamberto che nella categoria "Top" ha riportato il drappo firmato dall’artista spilambertese Alessandro Giusti nella bacheca del Peep a 9 anni di distanza dall’ultima volta. I giallorossi avevano già fatto la grande impresa battendo in semifinale il Fondo Bosco campione nelle ultime edizioni e poi in finale hanno piegato 1-0 il Centro Storico, grazie al gol nel secondo tempo di Filippo Degli Esposti. Premiati a fine gara Andrea Giusti come mvp, Tommaso Cervi come miglior giovane, Yuri Pedrini miglior portiere e Riccardo Zito capocannoniere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si è chiuso il Palio dei rioni di Spilamberto. Dopo 9 anni il trofeo ritorna al Peep

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