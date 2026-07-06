Shakira e la FIFA hanno annunciato una donazione di 500 mila dollari destinata alla popolazione venezuelana colpita dai terremoti di giugno. Gli eventi sismici di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno causato danni significativi nel nord del paese. La somma sarà utilizzata per interventi di emergenza e aiuti umanitari. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale.

Shakira e la FIFA supporteranno la popolazione del Venezuela, colpita lo scorso giugno da una serie di terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5, che hanno devastato il nord del paese sudamericano. La popstar ha annunciato che 500.000 dollari provenienti dal FIFA Global Citizen Education Fund saranno utilizzati per sostenere interventi educativi per migliaia di bambini colpiti dai recenti sismi. Nel mese di maggio la voce di Dai Dai, aveva dichiarato che avrebbe donato il 100 percento dei profitti dell’inno ufficiale della Coppa del Mondo, al FIFA Global Citizen Education Fund. L ‘artista ha fatto parte diversi anni nel consiglio di amministrazione del fondo e si esibirà nel corso della finale della Coppa del Mondo prevista il 19 luglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Shakira e la FIFA doneranno 500 mila dollari per il terremoto in Venezuela

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Shakira fue la gran estrella de la inauguración del Mundial 2026

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