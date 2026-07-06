L’ad Carnevali punta a chiudere prima del ritiro gli acquisti di Muharemovic e Kolo Muani per la Juventus. La settimana sarà decisiva per le trattative, con l’obiettivo di consegnare i giocatori all’allenatore prima dell’inizio delle sessioni di allenamento. La società spera di concludere gli acquisti in tempi rapidi, senza specificare le cifre o i dettagli delle trattative in corso.

di Luca Fiore Settimana decisiva per i colpi Muharemovic e Kolo Muani in casa Juventus con l’ad Carnevali che vorrebbe prenderli prima dell’inizio del ritiro. La sessione estiva di calciomercato della Juventus entra nel vivo, con la dirigenza bianconera pronta a finalizzare due operazioni di spessore per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Come riportato da Tuttosport, il club ha impresso un’accelerazione decisiva per definire gli ultimi dettagli relativi al trasferimento di Tarik Muharemovic dal Sassuolo. L’accordo di massima tra le due società è stato raggiunto sulla base di un’operazione complessiva da 18 milioni di euro, un investimento mirato per consolidare il reparto arretrato con un profilo già perfettamente a suo agio nei meccanismi del calcio italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Settimana della verità per Muharemovic e Kolo Muani: Carnevali vuole regalarli a Spalletti prima del ritiro

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#Greenwood, perché il #Fenerbahce ha smentito solo @yagosabuncuoglu e non la trattativa. Alla base c’è un tema di comunicazione. Il ruolo dell’ #AtleticoMadrid e le mosse (attese) della #Roma. La prossima settimana sarà quella decisiva. QUI: x.com

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