Diversi operatori del servizio di emergenza-urgenza 118 hanno contattato un esponente politico chiedendo di avviare un percorso di assunzione diretta nelle ASL. La richiesta riguarda la possibilità di inserimento stabile nel sistema sanitario pubblico. L’interessato ha annunciato di voler verificare questa possibilità, evidenziando le segnalazioni ricevute negli ultimi giorni. Non sono stati forniti dettagli su eventuali procedure o tempi per l’attuazione.

“Negli ultimi giorni sono stato contattato da diversi operatori del servizio di emergenza-urgenza 118 che mi hanno rappresentato la possibilità di avviare un percorso finalizzato alla loro assunzione diretta presso le ASL. Si tratta di una richiesta che merita la massima attenzione, perché riguarda lavoratori che da anni garantiscono un servizio essenziale per la tutela della salute dei cittadini”. Lo dichiara il consigliere regionale Fernando Errico, che aggiunge: “Il sistema del 118 rappresenta una realtà di grande valore, riconosciuta per la professionalità, la competenza e il senso di responsabilità degli autisti-soccorritori, degli infermieri e di tutto il personale impegnato quotidianamente nelle attività di emergenza. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Servizio 118, Errico (FI): “Verificare un percorso di assunzione degli operatori nelle ASL”

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