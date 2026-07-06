Il 29 ottobre, Donald Trump ha pubblicato su Truth un’immagine che mostra la presidente del Consiglio italiana mentre lo guarda durante il G7 di Évian-les-Bains. La stessa giornata, Trump ha dichiarato che sarebbe necessario imporre un “divieto di avvicinamento” alla leader italiana.

Domenica il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sul suo social network Truth un’immagine che ritrae la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni mentre lo guarda nel corso del G7 di Évian-les-Bains, in Francia. L’immagine è accompagnata dalla scritta “Restraining order needed” (“È necessario un divieto di avvicinamento”). Trump ha scelto appositamente una foto in cui Meloni sembra guardarlo con apparente adorazione, ed è l’ennesimo attacco contro di lei delle ultime settimane. Al momento Meloni non ha risposto a Trump. I dissidi tra i due erano cominciati proprio dopo il G7 di Évian-les-Bains: in un’intervista con un giornalista di La7 Trump aveva detto che durante la riunione Meloni lo aveva «supplicato di fare una foto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Secondo Trump serve un “divieto di avvicinamento” per Meloni

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