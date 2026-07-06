secondo nature le persone si fidano ancora della scienza io ho qualche dubbio

Secondo un rapporto, le persone continuano a fidarsi della scienza. Tuttavia, si osserva una forte presenza di pratiche alternative e pseudoscientifiche, come omeopatia, naturopatia, guaritori quantistici, no-vax, detox, integratori e diete miracolose. Queste tendenze sono diffuse in vari ambiti e coinvolgono un pubblico ampio. La diffusione di queste pratiche avviene nonostante le evidenze scientifiche che le smentiscono o le mettono in discussione.

È vero, siamo invasi dagli omeopati, dai naturopati, dai guaritori quantistici, dai no-vax, dai detox, dagli integratori miracolosi, dalle diete che curano tutto, dal glutine trasformato nel nuovo demonio, dagli alimenti alcalini, dall’acqua informata, dai digiuni che riprogrammano le cellule, dai complottisti delle scie chimiche, da chi crede agli alieni, alle frequenze, alle vibrazioni, alle energie e a qualsiasi cosa purché non sia stata verificata. Basta aprire un social per avere l’impressione che l’umanità abbia deciso di buttare via Darwin insieme al foglietto illustrativo, e anche tra diversi conoscenti mi è più facile incontrare i seguaci della medicina “alternativa” (alternativa alla scienza, cioè alla verifica), soprattutto quando non hanno niente di grave. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Ep. 94: Renata Gili - Fiducia, prevenzione e il paradosso della sanità che cambia

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