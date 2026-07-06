In Toscana, solo il 6% degli edifici scolastici è dotato di impianti di climatizzazione, secondo i dati dell’anno scolastico 2023-2024. Durante l’estate, le scuole sono caratterizzate da aule calde e senza aria condizionata, mentre il caldo estremo viene considerato ormai una condizione normale. La regione si inserisce in un quadro più ampio di scarsa dotazione di sistemi di raffreddamento nelle strutture scolastiche.

Firenze, 6 luglio 2026 – Caldo record fuori, aule bollenti dentro. E la Toscana non fa eccezione. Secondo l’elaborazione di Tuttoscuola sui dati del Portale unico del Ministero dell’Istruzione relativi all’anno scolastico 2023-2024, appena il 6% degli edifici scolastici toscani è dotato di impianti di climatizzazione. Tradotto: su 2.568 edifici censiti nella regione, solo 153 hanno i condizionatori. Un dato che fotografa una scuola ancora poco attrezzata ad affrontare le ondate di calore sempre più frequenti e intense. Lo sanno bene i docenti e i ragazzi impegnati con la Maturità, che si sono dovuti adattare tra ventilatori e cambio di aule a seconda della posizione del sole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuole-fornaci, in Toscana solo il 6% degli edifici ha i condizionatori: “Il caldo estremo ormai è la nuova normalità”

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