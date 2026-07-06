Scopri l’oroscopo di oggi lunedì 6 luglio | fortuna amore e sfide segno per segno

La Luna e Mercurio influenzano oggi le dinamiche lavorative e personali di tutti i segni zodiacali.

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