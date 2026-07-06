Schianto tra scooter e auto a Melito | lutto a Giugliano per la morte di Ciro Sanselmo

Da teleclubitalia.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato sera, lungo corso Europa a Melito, si è verificato un incidente tra uno scooter e un'auto. La vittima, un uomo di 62 anni, che stava guidando lo scooter, si è scontrato frontalmente con una Fiat 600 vicino a una rotatoria. L'impatto è stato fatale. La notizia ha suscitato dolore nella zona di Giugliano, dove si è diffusa la notizia della morte.

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Si chiamava Ciro Sanselmo, 62 anni, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto sabato sera lungo corso Europa, a Melito. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo viaggiava in sella al suo scooter quando, nei pressi di una rotatoria, si è scontrato frontalmente con una Fiat 600. L'impatto è stato violentissimo e per il 62enne non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di soccorso: le gravi ferite riportate si sono rivelate fatali. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Giugliano, città dove risiedeva, nella zona vicina alla stazione metropolitana, in via Signorelli. Ciro Sanselmo era un operaio, sposato e padre di due figli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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