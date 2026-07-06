Sono stati finanziati cantieri per 70 miliardi di euro in Piemonte, Liguria e Lombardia, le regioni che formano il tradizionale triangolo industriale tra Torino, Milano e Genova. Questa cifra supera quanto previsto dal Pnrr, secondo quanto dichiarato. Non sono stati forniti dettagli sui progetti specifici o sui tempi di realizzazione. La comunicazione è stata fatta da un rappresentante politico senza ulteriori precisazioni.

“Fra Piemonte, Liguria e Lombardia, il vecchio famoso triangolo industriale Torino-Milano-Genova, oggi abbiamo cantieri finanziati per 70 miliardi di euro. Questo non ha precedenti nella storia repubblicana, e andremo così ben oltre il Pnrr. Alcune opere, penso alla Torino-Lione, al Terzo valico che in un’ora collegherà Genova a Torino e a Milano, penso al retroporto di Alessandria, porteranno lavoro e lavoro. In un tessuto industriale, poi, come quello piemontese, che negli ultimi anni ha sofferto molto. Per quello che mi riguarda ho cantieri aperti e finanziati per almeno i prossimi cinque anni”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un punto stampa a Ghislarengo ( Vercelli ) per la cerimonia di avvio dei lavori della Pedemontana Piemontese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Salvini: "Cantieri finanziati per 70 miliardi, andremo ben oltre il Pnrr"

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