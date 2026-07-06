Un uomo di 46 anni è stato ferito da un colpo di pistola nel pomeriggio a Lizzanello. L'agguato è avvenuto in pieno giorno, ma la dinamica resta ancora da chiarire. La polizia sta indagando e al momento non sono state escluse altre ipotesi. La vittima è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni non sono state rese note. La scena del fatto è stata sequestrata per i rilievi.

Giallo a Lizzanello. Un uomo di 46 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola nel pomeriggio. L'episodio sul quale indaga la polizia, al vaglio un possibile agguato, anche se la dinamica è ancora in fase di ricostruzione e gli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi. Il ferito è stato soccorso e trasportato dal fratello 44enne al pronto soccorso dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Le sue condizioni sono al vaglio dei medici, mentre l'allarme lanciato dal posto fisso di polizia del nosocomio ha fatto scattare gli accertamenti investigativi. Indaga la Squadra mobile Sul luogo del ferimento sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile della questura di Lecce, insieme al personale della polizia Scientifica, che ha eseguito i rilievi per ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, ferito da un colpo di pistola: agguato in pieno giorno

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