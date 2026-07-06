Durante il vertice Nato di Ankara, il primo ministro ha dichiarato che il riarmo permanente è necessario per rafforzare la sicurezza collettiva. Ha sottolineato che gli sforzi militari devono essere continui e sostenuti nel tempo. La posizione è stata presentata come una strategia per garantire la difesa degli alleati. La dichiarazione è stata rivolta agli Stati Uniti, con l’obiettivo di rafforzare il sostegno alla politica di incremento delle spese militari.

Mark Rutte arriva al vertice Nato di Ankara con una missione precisa: fare, in pratica, l’avvocato di Donald Trump dentro l’Alleanza. Il segretario generale della Nato, già protagonista lo scorso anno del poco istituzionale “paparino” rivolto al presidente americano, veste di nuovo i panni dell’adulatore utile: deve rabbonire Trump, disinnescare le minacce di disimpegno e convincerlo che l’Europa ha capito la lezione. Cioè che spenderà di più in armi, come Washington chiede da anni. La conferenza stampa della vigilia è stata un assaggio del copione. Rutte ha spiegato che la Nato sta cambiando pelle, perché il vecchio equilibrio non regge più. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Rutte rassicura gli Stati Uniti con la teoria del riarmo permanente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nato, la strategia di Rutte per blindare Trump: spingere sul riarmo in Europa perché “crea posti di lavoro negli Stati Uniti”Il governo olandese ha promosso una strategia per rafforzare la posizione di Trump, spingendo per un aumento delle spese militari in Europa.

"Gli Stati Uniti non abbandonano la Nato". Rutte anticipa i piani militariGli Stati Uniti continueranno a partecipare alla Nato, secondo quanto dichiarato da un rappresentante olandese.

Temi più discussi: La Turchia prepara il vertice NATO di Ankara: Guler rassicura sugli Stati Uniti e chiede più inclusività europea; Rutte infanga l’Italia per compiacere Washington: così si guida la NATO?; La prova di Ankara: Meloni rassicura su spese NATO e Ucraina.

Rutte rassicura gli Stati Uniti con la teoria del riarmo permanenteAl vertice Nato Rutte tenterà di rabbonire Trump, disinnescare le minacce di disimpegno e convincerlo che l’Europa spenderà di più in armi ... lanotiziagiornale.it

Rutte smaschera Trump, la Nato non ha tradito gli Stati Uniti contro l’Iran: la mutua assistenza che non ha bisogno di autorizzazioni politicheL’Italia e la Nato non ci sono state su Hormuz, sono una delusione. Nulla di troppo nuovo nelle parole di Donald Trump successive alla crisi diplomatica innescata dalle dichiarazioni esplosive su Gi ... ilriformista.it