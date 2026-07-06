Il segretario generale della Nato ha dichiarato che gli Stati Uniti non stanno dividendo l’Alleanza, ma che il riequilibrio tra i membri rafforza l’organizzazione. Ha inoltre rassicurato sul ruolo degli Stati Uniti all’interno della Nato, respingendo le preoccupazioni sulla possibilità di divisioni generate da Washington. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a tensioni percepite tra gli alleati, sottolineando che il rafforzamento dell’equilibrio tra i paesi contribuisce a consolidare l’unità dell’Alleanza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il segretario generale rassicura sul ruolo degli Usa. Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, nella foto d’apertura, ha respinto le preoccupazioni secondo cui gli Stati Uniti starebbero creando divisioni all’interno dell’Alleanza Atlantica. Intervenendo durante la conferenza stampa che precede il vertice Nato, Rutte ha dichiarato con chiarezza che Washington non sta “spaccando” la Nato, rispondendo a una domanda sulle recenti dichiarazioni del segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth. Revisione della postura militare: «Una scelta prudente». Secondo Rutte, la revisione della postura militare e della distribuzione delle forze rappresenta una decisione responsabile e strategica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rutte: «Gli Stati Uniti non stanno dividendo la Nato, il riequilibrio rafforza l’Alleanza»

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