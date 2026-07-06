Rose Villain mostra la sua nuova vita da mamma | i dolcissimi scatti con Francis raccontano una felicità tutta nuova

Rose Villain ha condiviso sui social le prime foto della sua vita da mamma con il figlio Francis Knight, nato dall’unione con il marito Andrea Ferrara, noto anche come Sixpm. Le immagini mostrano un volto sorridente e rilassato, con ciucci e biberon, in contrasto con il suo stile abituale di t-shirt rock e atteggiamento grintoso. La cantante ha pubblicato scatti che ritraggono momenti di quotidianità con il bambino.

Le solite t-shirt rock, la solita attitudine grintosa, ma un sorriso completamente nuovo tra ciucci e biberon. Rose Villain ha condiviso per la prima volta sui social le immagini che raccontano la sua nuova quotidianità, quella di mamma del piccolo Francis Knight, nato dall’amore con il marito Andrea Ferrara, in arte Sixpm. Il bambino è venuto alla luce lo scorso 2 giugno a New York, città in cui la coppia vive, e nell’annunciare la nascita la cantante aveva scritto: “Mai stata così felice”. Dopo quasi un mese di convivenza con il suo bebè, Rose Villain ha pubblicato una gallery accompagnata da una didascalia semplice ma eloquente: “Francis forever!!!”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Rose Villain è incinta: l'annuncio del primo figlio con il marito Sixpm con il brano Tuttaluce

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