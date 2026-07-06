Roma Fiumicino vince l’Aci Europe best airport Award

Roma Fiumicino ha ricevuto il riconoscimento come miglior aeroporto europeo dall’Aci Europe. La premiazione si è svolta a Praga durante il Congresso annuale dell’associazione che rappresenta gli aeroporti del continente. La vittoria si basa su fattori come innovazione, sostenibilità, investimenti e servizi offerti. È la prima volta che lo scalo romano ottiene questo premio.

INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ, investimenti e servizi. L’insieme fa di Roma Fiumicino il miglior aeroporto europeo. La conferma per lo scalo romano, " Leonardo da Vinci ", arriva da Praga, dove si è svolto il Congresso annuale di Aci Europe, l’associazione internazionale che rappresenta gli aeroporti europei. Lo scalo di Roma Fiumicino ha ricevuto, per l’ottava volta dal 2018 e la quinta consecutiva, l’ Aci Europe Best Airport Award 2026, nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri. Questo riconoscimento bissa il premio di Best European Airport ottenuto a febbraio nell’ambito del programma Airport Service Quality di Aci World, basato sui giudizi espressi direttamente dai passeggeri e conferma la solidità del "modello Fiumicino" che ha chiuso il 2025 con 51,3 milioni di passeggeri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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