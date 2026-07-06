Roma dall’alto | ecco la nuova guida Terrazze Gourmet Roma 2026-2027

Una nuova guida dedicata alle terrazze di Roma presenta cinquantaquattro locali tra hotel, ristoranti e rooftop bar. La pubblicazione, intitolata “Terrazze Gourmet Roma 2026-2027”, è stata presentata recentemente al Mangili Garden Hotel, nel quartiere Parioli. La guida offre una panoramica di punti di vista diversi sulla città, evidenziando le location dove è possibile ammirare la città dall’alto.

Cinquantacinque indirizzi selezionati tra hotel, ristoranti e rooftop bar per vivere la Capitale da una prospettiva diversa. È questo il cuore della nuova edizione di Terrazze Gourmet Roma 2026-2027, la guida pubblicata da La Pecora Nera Editore, presentata qualche giorno fa al Mangili Garden Hotel, nel quartiere Parioli. Giunta alla sesta edizione, la pubblicazione conferma la sua vocazione: raccontare una Roma da scoprire “en plein air”, attraverso luoghi che uniscono panorami spettacolari, ospitalità e qualità gastronomica. Il volume, disponibile in italiano e in inglese, propone una selezione di terrazze panoramiche distribuite tra hotel di prestigio, ristoranti, rooftop bar e dimore storiche aperte al pubblico, offrendo suggerimenti adatti a ogni momento della giornata, dalla colazione con vista fino alla cena gourmet. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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