Della Bordella e il suo team stanno affrontando condizioni estreme sulla via della spalla sud del K7, con neve abbondante e sezioni di ghiaccio verticale duro oltre i 6300 metri. La salita si svolge su terreni misti e molto complicati, con tratti di ghiaccio duro come il marmo. La loro avanzata è documentata in queste condizioni severe, senza ulteriori dettagli sui tempi o eventuali incidenti.

Condizioni ambientali severe, neve abbondante, lunghi tratti di misto e sezioni di ghiaccio verticale duro “come il marmo” oltre i 6300 metri. È in questo scenario che Matteo Della Bordella, Mirco Grasso, Luca Ducoli e Giacomo Mauri hanno portato a termine l'apertura di Rollercoaster (M7, WI5+, A1), una nuova linea sulla parete sud-est del K7 (Pakistan), raggiungendo la spalla sud della montagna. I quattro componenti della spedizione patrocinata dal Club Alpino Italiano sono rimasti in parete da mercoledì 24 a lunedì 29 giugno per riuscire nell'apertura dell'itinerario che si sviluppa per circa 1600 metri e 30 tiri di corda. I... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Rollercoaster: nuova via sulla spalla sud del K7 per Della Bordella e compagni

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