La Juventus sta considerando di inserire Balerdi nel reparto difensivo, anche se non ci sono ancora accordi definitivi. La scelta nasce come alternativa nel caso in cui non si chiudesse l’affare Muharemovic. Le operazioni di mercato per la linea difensiva del club sono ancora in fase di valutazione e aggiornamento.

di Francesco Spagnolo La Juventus valuta anche Balerdi per la difesa. L’argentino una possibilità in caso di mancata chiusura per Muharemovic. Le strategie per il reparto arretrato della Vecchia Signora sono in continuo movimento. In casa Juventus cresce l’attenzione e si valutano diversi obiettivi e non viene escluso nessuno scenario per la difesa, specialmente considerando le ultime dinamiche legate alle uscite e ai possibili incassi. La situazione legata a Muharemovic resta il vero e proprio ago della bilancia per il mercato dei bianconeri. Qualora l’affare non dovesse andare in porto, la Juventus è pronta a cambiare strategia, virando con decisione su altri profili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rispunta Balerdi per la Juve, anche l’argentino fra i nomi valutati per la difesa. La strategia di Carnevali

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