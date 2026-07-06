La gara di barche a Tellaro è stata annullata questa mattina a causa di condizioni meteorologiche avverse che hanno reso impossibile la disputa. Le imbarcazioni, pronte in acqua, sono state fatte rientrare e la manifestazione è stata sospesa. La decisione ha scatenato reazioni di scontento tra le diverse borgate, che avevano preparato le proprie imbarcazioni e si erano allenate in vista dell’evento. La competizione, prevista per questa giornata, non si terrà.

La Spezia, 6 luglio 2026 – Una nuova mattinata di passione, raffreddata dal campo di gara più simile a uno slalom sugli sci che a quello di una sfida remiera. Bandierine storte, troppo vicine in fase di virata e addirittura radente gli scogli quindi altamente pericoloso. La Prepalio di Tellaro è stata annullata allungando il libro nero degli inciampi che stanno caratterizzando la manifestazione più antica di Spezia. Ma come può essere accaduto? E qui si apre il mondo di critiche che accomuna tutte le borgate incredule di quanto stia accadendo. Si sfoga Jacopo Conti capoborgata di Fezzano e non le manda certamente a dire. “Ma come è possbile?”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Rispetto per il Palio”. Gara annullata a Tellaro, scoppia la polemica. La rabbia delle borgate

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