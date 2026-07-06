Risiko | le banche hanno cambiato tavolo la politica no 

Le banche italiane hanno spostato i loro tavoli di negoziazione, mentre il Parlamento non ha cambiato sede. Per anni, il capitalismo nel paese è rimasto immutato, descritto come una “foresta pietrificata” da un ex ministro. La differenza tra le istituzioni finanziarie e politiche si evidenzia nella loro capacità di adattarsi o meno alle trasformazioni. Le banche hanno modificato le modalità di gestione e decisione, mentre le strutture politiche sono rimaste ferme.

Per anni il capitalismo italiano è rimasto prigioniero della stessa fotografia. Giuliano Amato la chiamò la «foresta pietrificata», una definizione diventata iconica. Ora però, con l’offerta di Intesa Sanpaolo su Mps, la foresta si rimette in movimento. Quella lanciata dalla banca di Ca’ de Sass non è infatti una semplice operazione di mercato, ma il segnale che il risiko bancario ha smesso di essere una faccenda di condominio. La partita ora si gioca su un tavolo europeo, dove i confini contano meno delle dimensioni e il peso si misura sulla capacità di raccogliere risparmio, finanziare imprese e competere con gruppi che ragionano su scala globale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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