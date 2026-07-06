Rifiuti speciali | sequestrate 5,6 tonnellate abbandonate a Casoria scatta la denuncia
Sequestrate oltre 5,6 tonnellate di rifiuti speciali abbandonati a Casoria. L’operazione è stata condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, che ha individuato e sequestrato i materiali. È stata presentata una denuncia a carico di ignoti per gestione illecita di rifiuti. I rifiuti erano stati lasciati in un'area non autorizzata. La vicenda è ora sotto indagine.
Sequestro di Rifiuti Speciali a Casoria. NAPOLI (ITALPRESS) – Un’importante operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha portato al sequestro di oltre 5,6 tonnellate di rifiuti speciali abbandonati a Casoria, in provincia di Napoli. Questo intervento si inserisce nelle attività di controllo economico del territorio, mirate a garantire il rispetto della normativa ambientale. Il responsabile dell’illecito è stato denunciato. Dettagli dell’Operazione. Il blitz è stato effettuato dai finanzieri del Gruppo Frattamaggiore, che hanno scoperto due cassoni industriali, ciascuno di 30 metri cubi, situati al di fuori dei limiti di stoccaggio autorizzati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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