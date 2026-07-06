Rifiuti speciali | sequestrate 5,6 tonnellate abbandonate a Casoria scatta la denuncia

Notizia in breve

Sequestrate oltre 5,6 tonnellate di rifiuti speciali abbandonati a Casoria. L’operazione è stata condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, che ha individuato e sequestrato i materiali. È stata presentata una denuncia a carico di ignoti per gestione illecita di rifiuti. I rifiuti erano stati lasciati in un'area non autorizzata. La vicenda è ora sotto indagine.