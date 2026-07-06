Due coppie di Temptation Island 2026 si sono lasciate dopo aver partecipato al reality. Le relazioni erano in crisi già prima dell’inizio del programma e si sono concluse definitivamente durante le riprese. Nessuna delle coppie ha deciso di continuare insieme al termine del percorso. Le coppie coinvolte avevano problemi di fiducia e convivenze complicate, e alcune hanno scelto di interrompere la partecipazione per motivi personali.

O gni coppia arriva a Temptation Island con una storia diversa, ma tutte condividono lo stesso obiettivo: capire se il loro amore è davvero destinato a durare. Nell’edizione 2026 sono soprattutto dubbi, tradimenti e incomprensioni a spingere i protagonisti a partecipare al programma. Tra convivenze complicate, rapporti logorati dalla gelosia e promesse da mantenere, il viaggio nei sentimenti si preannuncia più intenso che mai. Ecco chi sono le coppie di questa edizione del reality. Gabriele e Sara 25 anni Stanno insieme da 6 anni e mezzo e convivono a Chiasso. A scrivere a Temptation Island è Gabriele. Le coppie di “Temptation Island 2026”. guarda le foto Sabrina e Giovanni 23 e 31 anni Stanno insieme da 6 anni e convivono a Catania. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Relazioni in bilico, fiducia compromessa e convivenze ormai difficili: ecco chi sono le coppie di Temptation Island 2026

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