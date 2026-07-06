C’era un tempo in cui un cartone animato era semplicemente un cartone animato. Un modo innocente per intrattenere i bambini, magari per insegnare qualche semplice valore come l’amicizia e la gentilezza. Oggi, nel Regno Unito, siamo precipitati in una nuova vetta dell’assurdo nella guerra culturale contro Mosca: oltre cinquanta parlamentari britannici, in un trasversale e bipartisan follia russofoba, hanno chiesto al governo di vietare la trasmissione di Masha e l’Orso, la popolare serie animata russa, perché sarebbe nientemeno che uno strumento di soft power del Cremlino. Sì, avete letto bene. La piccola Masha, la bambina bionda e pestifera che combina guai insieme al suo orso, sarebbe una pericolosa agente della propaganda di Vladimir Putin. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Regno Unito, la demenziale crociata di 50 parlamentari: via Masha e l’Orso dalle piattaforme

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