RedBird progetto aperto Varese può cambiare nome

Da sport.quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Varese potrebbe cambiare nome in seguito all'offerta di RedBird a NBA Europe. La proposta non riguarda solo il coinvolgimento nella nuova iniziativa cestistica della NBA, ma anche un possibile cambio di denominazione della città. La proposta di RedBird si inserisce in un progetto più ampio, con l’obiettivo di partecipare alla creazione di un nuovo modello nel settore sportivo europeo. Non sono stati forniti dettagli sulla modalità o sui tempi dell’eventuale cambio di nome.

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Cosa c’è dietro l’offerta di RedBird a NBA Europe? Non solo la volontà di entrare nel grande progetto cestistico che la NBA vuole lanciare nell’autunno 2027, ma un disegno molto più ampio: costruire una nuova identità sportiva tra Milano, Varese e il Nord Italia, sfruttando la forza economica del fondo di Gerry Cardinale e la tradizione di una piazza storica come quella varesina. Ma il basket italiano, e lombardo, sarà pronto a tutto questo? Il punto di partenza è noto: RedBird ha presentato un’offerta vincolante per la franchigia milanese di NBA Europe e oggi appare in posizione forte nella corsa. Ma il cuore dell’operazione è la partnership con Pallacanestro Varese, accordo che risulterebbe definito da mesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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