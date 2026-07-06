RedBird progetto aperto Varese può cambiare nome

Cosa c’è dietro l’offerta di RedBird a NBA Europe? Non solo la volontà di entrare nel grande progetto cestistico che la NBA vuole lanciare nell’autunno 2027, ma un disegno molto più ampio: costruire una nuova identità sportiva tra Milano, Varese e il Nord Italia, sfruttando la forza economica del fondo di Gerry Cardinale e la tradizione di una piazza storica come quella varesina. Ma il basket italiano, e lombardo, sarà pronto a tutto questo? Il punto di partenza è noto: RedBird ha presentato un’offerta vincolante per la franchigia milanese di NBA Europe e oggi appare in posizione forte nella corsa. Ma il cuore dell’operazione è la partnership con Pallacanestro Varese, accordo che risulterebbe definito da mesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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