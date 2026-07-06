RedBird progetto aperto Varese può cambiare nome
Varese potrebbe cambiare nome in seguito all'offerta di RedBird a NBA Europe. La proposta non riguarda solo il coinvolgimento nella nuova iniziativa cestistica della NBA, ma anche un possibile cambio di denominazione della città. La proposta di RedBird si inserisce in un progetto più ampio, con l’obiettivo di partecipare alla creazione di un nuovo modello nel settore sportivo europeo. Non sono stati forniti dettagli sulla modalità o sui tempi dell’eventuale cambio di nome.
Cosa c’è dietro l’offerta di RedBird a NBA Europe? Non solo la volontà di entrare nel grande progetto cestistico che la NBA vuole lanciare nell’autunno 2027, ma un disegno molto più ampio: costruire una nuova identità sportiva tra Milano, Varese e il Nord Italia, sfruttando la forza economica del fondo di Gerry Cardinale e la tradizione di una piazza storica come quella varesina. Ma il basket italiano, e lombardo, sarà pronto a tutto questo? Il punto di partenza è noto: RedBird ha presentato un’offerta vincolante per la franchigia milanese di NBA Europe e oggi appare in posizione forte nella corsa. Ma il cuore dell’operazione è la partnership con Pallacanestro Varese, accordo che risulterebbe definito da mesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Varese.
Notizie e thread social correlati
RedBird in pole per Nba Europe: il progetto con Varese tra nuovo nome e partite a MilanoRedBird ha presentato un’offerta alla Nba per gestire la franchigia di Nba Europe, prevista a Milano e con avvio programmato per ottobre 2027.
NBA Europe, RedBird presenta l'offerta: il progetto di Cardinale tra Varese e San DonatoRedBird ha presentato un'offerta per il progetto NBA Europe, coinvolgendo le città di Varese e San Donato.
Temi più discussi: RedBird in pole per Nba Europe: il progetto con Varese tra nuovo nome e partite a Milano; Nba Europe, offerta vincolante di RedBird: nome nuovo e partite tra Milano e Varese; NBA Europe, offerta di RedBird per Milano in collaborazione con Varese; Varese-Redbird, c'è l'accordo con NBA Europe nel mirino: la situazione.
Tutti i possibili scenari e le cifre, stimate, del progetto NBA Europe che vedrebbe coinvolta la Pallacanestro Varese insieme al fondo RedBird. Tutto nell'articolo facebook
NBA Europe, RedBird in prima fila: il progetto è il favorito. La partnership con la Pallacanestro Varese e le partite a Milano x.com
RedBird presenta un’offerta vincolante per la franchigia milanese di Nba EuropeIl progetto ambizioso di NBA Europe di Gerry Cardinale coinvolge il Milan e la Pallacanestro Varese in una nuova era del basket europeo. Gerry Cardinale, patron del Milan e leader del fondo RedBird, h ... notiziemilan.it
RedBird (e Varese) in pole per NBA Europe a Milano: si studia il nomeRedBird, il fondo guidato da Gerry Cardinale e proprietario del Milan, ha presentato un'offerta vincolante alla NBA per la gestione della franchigia milanese della futura NBA Europe, la lega che dovre ... pianetabasket.com