Il Principe Harry arriverà nel Regno Unito senza la moglie e i figli, in un momento di tensioni con la famiglia reale. Re Carlo, che aveva scelto di non modificare l’agenda ufficiale, avrebbe deciso di punire Harry per la decisione di portare i nipoti all’estero senza autorizzazione. La presenza del principe nel paese è prevista in questi giorni, ma senza altri familiari.

C’era grande attesa per quello che avrebbe potuto trasformarsi in un riavvicinamento, e invece il quadro si è complicato ancora una volta. Il Principe Harry è atteso nel Regno Unito in questi giorni, ma arriverà da solo, senza Meghan, Archie e Lilibet. Una scelta che ha spento sul nascere le speranze di Re Carlo, desideroso di riabbracciare i nipotini che vede pochissimo. E la reazione del Sovrano, silenziosa ma eloquente, dice già tutto: da Palazzo non arrivano segnali di riassetto, e gli impegni restano in agenda, senza apparenti aperture dell’ultimo minuto. Re Carlo, Harry si tira indietro. Il Principe Harry avrebbe dovuto attraversare l’oceano con tutta la famiglia, salvo poi fare marcia indietro all’ultimo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo punisce Harry dopo la scelta sui nipotini e non cambia l’agenda

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