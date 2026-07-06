Raz Degan finisce a processo dopo una lite nel suo trullo | la sua difesa racconta una storia completamente diversa

Raz Degan è stato citato in giudizio per una lite avvenuta nel suo trullo, che ha portato a un procedimento penale. L’attore è accusato di violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La sua difesa ha presentato una versione diversa rispetto alle accuse. La vicenda si è svolta nel corso di una giornata di lavoro, trasformata in un procedimento giudiziario. La causa si sta svolgendo davanti al tribunale di Brindisi.

Una giornata di lavoro trasformata in un incubo giudiziario. È questa, in sintesi, la vicenda che ha portato Raz Degan davanti al tribunale di Brindisi con l’accusa di violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il caso risale al 31 luglio 2024 e ha come scenario il trullo dell’attore, regista ed ex modello israeliano, situato nella campagna tra Cisternino e Ostuni, nel cuore della Valle d’Itria. Quella che doveva essere una normale giornata di manutenzione si è trasformata in una lite furibonda tra Raz Degan e Antonio Conserva, l’elettricista incaricato di eseguire alcuni lavori nell’abitazione, tra cui l’installazione di un impianto di allarme. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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RAZ DEGAN FINISCE A PROCESSO: ACCUSATO DI VIOLENZA PRIVATA, COSA È SUCCESSO NEL SUO TRULLO A OSTUNI

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Raz Degan rinviato a giudizio dopo una lite con un elettricista nel suo trullo di OstuniIl 31 luglio 2024, un elettricista è stato coinvolto in un episodio nel trullo di Raz Degan, situato tra Cistenino e Ostuni.

Raz Degan finisce a processo, la lite con l’elettricista dopo i lavori al suo trullo di Ostuni: «È accusato di violenza privata»Raz Degan è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Brindisi con l’accusa di violenza privata e esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

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