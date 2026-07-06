Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 6 luglio

Il difensore centrale Lucumì sembra ormai lontano dalla Juventus, con il dirigente che sta considerando altre opzioni. Nel frattempo, tra i portieri, ci sono nove nomi sulla lista, ma ancora nessun acquisto ufficiale. Al raduno della squadra sarà presente anche Danyle D'Gregorio, mentre Paulo Dybala non tornerà in banchina bianconera, avendo firmato il rinnovo con la Roma.

Lucumì alla Juventus è difficile: Carnevali valuta le alternative. Ultime Juve, paradosso portiere: 9 nomi e 0 acquisti. Al raduno ci sarà Di Gregorio Dybala, niente ritorno romantico alla Juve: ai dettagli il rinnovo con la Roma. Le cifre Come cambierebbe il centrocampo della Juve con Inao Oulai? Le caratteristiche, il ruolo e i due possibili moduli Prima da titolare per Licina con la Germania Under 19: il talento della Juventus Next Gen è l’unico a brillare nella sconfitta contro la Spagna Pecorino ad un passo dalla Sampdoria, il giocatore della Juventus Next Gen verso la squadra di Corradi: le ultime sull’affare Juventus Women mercato: Harviken verso l’Aston Villa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 27 Marzo 2026

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