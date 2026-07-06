Rapporto Sace l’export italiano accelera verso i 700 miliardi di euro
L’export italiano di beni si avvicina ai 700 miliardi di euro. Secondo le previsioni del Rapporto Export 2026, nel 2026 il valore crescerà del 2 per cento, salendo a circa 675 miliardi. Nel 2027 l’aumento sarà del 2,5 per cento, con un valore stimato di oltre 690 miliardi, e nel 2028 il incremento sarà del 2,8 per cento, superando i 700 miliardi.
Secondo le previsioni del Rapporto Export 2026 di Sace, intitolato Re-Agire: l’Italia alla sfida dell’export globale, l’export italiano di beni in valore crescerà del 2 per cento nel 2026, per poi accelerare al 2,5 per cento nel 2027, raggiungendo 675 miliardi di euro, e al 2,8 per cento nel 2028, quando supererà i 690 miliardi di euro. Una dinamica possibile in uno scenario di graduale ritorno alle condizioni pre-conflitto in Medio Oriente e coerente con il percorso verso l’obiettivo dei 700 miliardi di export, che si raggiungerà continuando a sostenere diversificazione dei mercati, iniziative di sviluppo delle imprese italiane all’estero e supporto di sistema, in linea con il nuovo Piano strategico 2026-2028 Sace50. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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