Rapporto Sace l’export italiano accelera verso i 700 miliardi di euro

Notizia in breve

L’export italiano di beni si avvicina ai 700 miliardi di euro. Secondo le previsioni del Rapporto Export 2026, nel 2026 il valore crescerà del 2 per cento, salendo a circa 675 miliardi. Nel 2027 l’aumento sarà del 2,5 per cento, con un valore stimato di oltre 690 miliardi, e nel 2028 il incremento sarà del 2,8 per cento, superando i 700 miliardi.