Giuseppe Conte sta affrontando nuove difficoltà legate alle indagini della commissione parlamentare sull'operato durante la gestione dell'emergenza Covid. La sua posizione politica è sotto pressione, con alcuni esponenti di vecchia data del Movimento 5 Stelle che sembrano voler contribuire a indebolirlo. In particolare, un ex esponente del partito ha dichiarato pubblicamente di voler far perdere le elezioni al leader attuale, alimentando tensioni interne.

Sono giorni di passione per Giuseppe Conte. Il leader del M5S non si aspettava di essere travolto ancora una volta dall'affaire Covid e dall'azione della commissione parlamentare. Come del resto, non si aspettava che sarebbero riemersi i malumori all'interno della galassia 5Stelle visto che da qualche giorno si parla con insistenza della nascita di un contenitore politico capitanato da Alessandro Di Battista (nella foto). È in difficoltà, l'avvocato del popolo, perché vorrebbe uscire dall'angolo così da riprendersi la scena e la guida del campo largo ma deve controbattere ogni giorno alle accuse che gli vengono rivolte da destra sul periodo della pandemia del 2020. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quei vecchi grillini che odiano i 5 stelle. Di Battista punta a far perdere Conte

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